Inter, Nainggolan è arrivato a Milano per visite mediche e firma

ROMA - Radja Nainggolan è sbarcato a Milano questa sera. Il centrocampista belga è pronto a cominciare la sua nuova avventura all'Inter riabbracciando Spalletti con il quale nella capitale ha vissuto una delle sue stagioni migliori. Radja sosterrà domani mattina le visite mediche prima di mettere la firma sul contratto che lo legherà al club nerazzurro.

«FELICE PER QUESTA NUOVA AVVENTURA» - Ad attendere il Ninja sotto l'hotel dove alloggerà questa notte, tanti tifosi in festa che hanno intonato diversi cori per il centrocampista belga: "Che ci frega di Emre Can noi c'abbiamo Nainggolan", tra i più gettonati. Cori anche per il ds dell'Inter Ausilio, protagonista dell'operazione che ha esaltato i nerazzurri. Dopo essersi sistemato in hotel, Nainggolan è uscito per un primo contatto con i tifosi in delirio per lui. Maglietta bianca, pantaloncini da basket e capellino in testa, il belga è sembrato un po' emozionato: "Sono contento per questa nuova avventura. I tifosi sono contenti? Li salutiamo, ma spero siano più contenti quando scenderò in campo", si è limitato a dire il Ninja prima di rientrare in hotel.

SPALLETTI - Contento anche Spalletti, che lo voleva fortemente già l'anno scorso «Nainggolan è cio che ci mancava - ha detto il tecnico dell'Inter a Sky - segnale importante che abbia scelto l'Inter. È la turbina che ci mancava, la vampata. Il fatto che quando sia stato messo sul mercato abbia scelto noi mi fa molto piacere, ha tutto per battersi contro ogni avversario. Del resto è un Ninja, se la gioca con tutti. Tutti hanno visto l'amore che circonda l'Inter, abbiamo i tifosi più presenti del campionato, questa massa di persone che ci ha scortato sempre in tutti gli stadi. Questo piace ai giocatori, perché così si va al di là del risultato. I bambini qui mi hanno chiesto se con l’arrivo di de Vrij si potrà vedere anche la difesa a tre, e sarà così».

IL PROGRAMMA - Il belga è arrivato all'hotel Melià poco prima delle 20.30, entrando da un ingresso secondario: domani sosterrà la visite mediche, dovrebbe restare a Milano fino a mercoledì per il compleanno del suo agente, Alessandro Beltrami, che lo ha atteso in hotel assieme ad alcuni dirigenti dell'Inter, tra cui il dg Gardini.

L'OPERAZIONE - Dopo quattro stagioni e 203 partite con la maglia della Roma, Nainggolan passerà all'Inter per una cifra di 24 milioni di euro cash più i cartellini di Zaniolo e Santon, pronti anche loro a svolgere le visite mediche a Villa Stuart.

VIDEO: I GOL E LE MIGLIORI GIOCATE DI NAINGGOLAN