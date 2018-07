Idea Lazio: un super centrocampo se partisse Milinkovic

ROMA - La trattativa non è ancora iniziata, ma ci sono stati dei contatti informali tra Lotito e Percassi junior, risalgono a due settimane fa e l’idea della Lazio non è tramontata: provare a prendere Remo Freuler, 26 anni, mediano svizzero di proprietà dell’Atalanta, valutato intorno ai 20 milioni. Piace, è uno dei possibili obiettivi accanto a Marko Grujic, il serbo del Liverpool entrato nel mirino del ds Tare e trattenuto da Klopp, disposto a cederlo soltanto in prestito. La Lazio aspetta, l’idea resiste, servono tempo e le condizioni giuste perché maturi l’assalto all’Atalanta. Di sicuro Lotito, preso Berisha dal Salisburgo nel ruolo di interno incursore, intende consegnare a Inzaghi un mediano capace di giocare accanto oppure al posto di Leiva da centrale di una linea mediana a tre e Freuler risponde ai requisiti per completare il reparto con Parolo e Murgia (confermato per ora) in attesa che si definisca il destino di Milinkovic.

BIG - Altri due aspetti sono chiari. Se la Lazio cederà a peso d’oro il suo gioiello serbo, lo sostituirà con un colpo pazzesco, definito “sensazionale” e mai centrato in passato: per questo motivo Lotito si era sbilanciato allo stadio Olimpico, all’inizio di giugno, evocando la staffetta tra Biglia e Leiva e andando ancora più indietro nel tempo quando riuscì a catturare Klose a parametro zero. E poi c’è l’idea, caldeggiata proprio da Inzaghi, di allestire un super centrocampo, magari con caratteristiche diverse, per rispondere all’handicap del possibile addio a Milinkovic. Nella passata stagione Simone aveva reclamato un mediano in più e il leggero calo di rendimento nel girone di ritorno della Lazio è stato provocato anche dall’esagerato numero di partite sostenuto dai suoi centrocampisti. Ci vogliono i cambi giusti, soprattutto uno per Leiva, rimasto solo in un ruolo delicatissimo.

