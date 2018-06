Croazia, ora è ufficiale: Kalinic escluso dalla Nazionale

ROMA - Il Mondiale di Nikola Kalinic è già finito. Lo ha ufficializzato il ct della Croazia Zlatko Dalic che ha deciso di escludere l'attaccante del Milan da Russia 2018 a causa di un infortunio alla schiena: «Durante l'incontro con la Nigeria, Kalinic si stava scaldando e sarebbe dovuto entrare nel secondo tempo ma poi ha dichiarato che non era pronto per entrare per un problema alla schiena. La stessa cosa è accaduta durante l'amichevole con il Brasile in Inghilterra, così come prima dell'allenamento di domenica - ha spiegato il ct della Croazia -. L'ho accettato con calma e, poiché ho bisogno di giocatori in forma e pronti a giocare, ho preso questa decisione». La prossima gara della Croazia sarà contro l'Argentina giovedì 21 giugno alle ore 20.