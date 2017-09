Tavecchio: «Ventura? Beviamo caffè e whisky tutti i giorni insieme»

ROMA - "Se ho chiarito con Ventura? Con il tecnico non devo chiarire proprio niente. Noi prendiamo caffè e whisky tutti i giorni insieme, il rapporto è ottimo". Così il presidente della Federcalcio, Carlo Tavecchio, chiude la dialettica con il commissario tecnico della Nazionale, Gian Piero Ventura, che aveva definito "un po' enorme" il termine apocalisse utilizzato dal numero uno della Figc per descrivere un'eventuale esclusione dell'Italia dalla fase finale dei Mondiali di Russia 2018. "Trovo monotono tornare su un sostantivo - ha aggiunto Tavecchio a margine della presentazione del campionato di calcio femminile al Foro Italico -. Ora la Nazionale sta svolgendo bene il suo lavoro: abbiamo perso contro una delle più forti al mondo, la Spagna, e ci sta. L'importante è fare bene l'altro percorso e poi qualificarci". (in collaborazione con Italpress)

VENTURA: «APOCALISSE? TERMINE ENORME»