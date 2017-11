Italia, Berlusconi: «Lasciamo decidere a Tavecchio cosa fare. Ancelotti è l'uomo giusto»

Ventura esonerato, Tavecchio non si dimette: il web si scatena ROMA - «Ventura come minimo doveva lasciare, avrei preferito si dimettesse lui. Tavecchio è una persona eletta democraticamente alla guida della federazione; ha operato bene in tanti settori. Lasciamo a lui decidere cosa fare». Con queste parole Silvio Berlusconi, ospite a "Porta a Porta", ha espresso la sua fiducia nei confronti del presidente federale nonostante il flop Mondiale. L'ex presidente del Milan si unisce al coro plebiscitario per Ancelotti: «Per come lo conosco, potrebbe essere l'allenatore giusto».