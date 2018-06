Viviano esalta Milinkovic-Savic: «Fa quello che cazzo vuole»

ROMA - «Milinkovic fa quel cazzo che vuole». Il portiere della Sampdoria Emiliano Viviano non usa mezze misure per commentare la prestazione del centrocampista della Lazio durante il match Serbia-Costarica. L'uomo dei sogni di mezza Europa - che Lotito valuta più di Pogba - o mister 150 milioni, se preferite, è una goduria per gli occhi, anche in Russia. Viviano ci mette mezzo secondo a capirlo e su Twitter rilancia un commento dell'account "delinquentweet" («Sergej Milinkovic-Savic ha già cominciato a fare quello che gli riesce meglio: il cazzo che gli pare») estremizzandolo a suo modo: «Milinkovic fa quel cazzo che vuole quando cazzo vuole e dove cazzo vuole... follia». Più chiaro di così, cazzo.

