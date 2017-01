Moviola: Sturaro, rigore ok. Cercansi penalty a Genova

DOVERI

UDINESE-INTER 1-2

Perisic-Zapata, ok annullare Senza criticità l’anticipo diretto da Doveri. Off side segnalato da De Pinto a Perisic: non c’era. Annullate le reti di Zapata (fallo precedente di Thereau su D’Ambrosio) e dello stesso Perisic (off side sull’assist di D’Ambrosio): ok. Manca un giallo ad Ansaldi, quando perde palla e abbatte De Paul che glielo aveva preso..

LA PENNA

CHIEVO-ATALANTA 1-4

Pellissier, gol in off side Molto buona la partita del Can B, La Penna: la lezione sui falli di mano in area l’ha imparata bene. Lo tradisce l’assistente numero uno, Barbirati, sul gol di Pellissier, in fuorigioco al momento del colpo di testa di Floro Flores (il successivo tocco di un difensore atalantino non può essere considerato una giocata). Frey col corpo e non con il braccio: ok. Entrata dura di Frey su Gomez, siamo davvero al limite, arriva il giallo e se la cava. Tiro di Petagna, davanti a lui Gamberini devia con la schiena e non col braccio destro (largo). Cross di Kurtic, deviazione di Gamberini, il pallone finisce fra braccio e fianco sinistro di Daineli, involontario. Ok il gol di Conti, ci sono Frey e Sorrentino fra lui e la linea di porta. Gol annullato a Frey: giusto.

RIZZOLI

GENOA-ROMA 0-1

Izzo, ok...l’autogol Non bene la partita di Rizzoli, che sembra sempre camminare sulle uova (leggi: deroga a giugno). Le solite proteste oltre le righe non si contano più. Si perde, anche, due episodi nelle due aree, il secondo più rigore del primo, che dimostrano ancora una volta come forse sia arrivato il momento di uscire di scena. Strootman cerca il pallone in area, non lo trova e colpisce (senza forza) Rigoni, la cui caduta (disinvolta) forse induce a pensar male, mentre invece ci poteva stare - anche se non clamoroso - il rigore. Ok l’autogol di Izzo: dietro di lui c’è Bruno Peres, prima di capire se è a distanza di gioco (e non sembra), basta notare che è in linea con Munoz, dunque in gioco. Altro episodio in area: Munoz a gamba alta sulla faccia di Fazio (che va a cercare il pallone abbassando un po’ la fronte), il rossoblù trova solo l’avversario, era rigore, comunque bisognava fermare il gioco per un colpo al volto. Occasione per Rigoni su sponda di Simeone, sembra in linea con Bruno Peres.

MARESCA

LAZIO-CROTONE 1-0

Immobile-gol, non c’è off side Altra partita in chiaro (poco) scuro (molto) per Maresca, non aiutato dall’assistente numero due Zappatore (il suo labiale dopo il gol annullato al Crotone sembra una confessione). Gol annullato a Lombardi: il primo replay (ad uso e consumo del VAR) arriva col pallone già partito dal piede di Luis Alberto, e lì Lombardi sembra avere il sinistro oltre Ceccherini e Martella, ma nel momento in cui arriva il cross, Lombardi sembra in linea perfetta. Ok il rigore assegnato alla Lazio: Stoian colpisce Lombardi quando quest’ultimo ha il piede destro sulla linea dell’area. Annullato un gol anche Rohden, altro errore: sul lancio di Trotta, è dietro Luis Alberto.

IRRATI

SASSUOLO-TORINO 0-0

Moretti-Defrel, che dubbio! Qualcosa da rivedere anche nella prima da internazionale di Irrati. E’ in off side Obi quando cerca di correggere a rete un tiro di Benassi. Primi dubbi su un contatto in area neroverde fra Acerbi e Belotti. Molti di meno ce ne sarebbero per una caduta in area di Defrel che, preso il vantaggio a Moretti (in maniera robusta), va giù davanti a Hart, cinturato da quest’ultimo.

GIACOMELLI

MILAN-CAGLIARI 1-0

Isla off side: in ritardo ma c’è Domenica una volta tanto serena per Giacomelli. Unico episodio, il gol annullato a Farias, il dubbio nasce dal ritardo col quale Marrazzo ha alzato l’off side (evidente) di Isla sul tiro di Farias, forse ha aspettato di sapere se il tocco di De Sciglio potesse essere una giocata. E non lo era. Bruno Alves stende Bacca in chiara occasione da gol: rosso inevitabile.

MARIANI

JUVENTUS-BOLOGNA 3-0

Fallo netto di Oikonomou Molto affidabile Mariani, se non sarà rovinato (e i vertici dell’Aia sono maestri per questo) come alcuni giovani colleghi, sarà sicuramente un punto fermo. Subito il rigore: c’è, nessun dubbio né dal punto di vista tecnico (il fallo di Oikonomou su Sturaro è netto), né sulla posizione dei due, dentro l’area (i piedi sono sulla linea), Mariani è vicinissimo. Gli altri episodi: ok il primo gol di Higuain (in off side non punibile Khedira), gomito largo di Lichtsteiner (giallo), manca l’ammonizione a Krejci, d’un pelo in fuorigioco Masina (oltre Chiellini). Da notare la reazione scomposta di Higuain dopo un off side (giusto) segnalato.