Moviola Champions League, Skomina brutto errore: graziato Van Dijk dal rosso

C’è un errore grave nella partita di Skomina, che molti vorrebbero fra i candidati per la finale di Madrid. Ha letteralmente graziato Van Dijk da un cartellino rosso solare, per tutti, soprattutto dopo aver rivisto le immagini in tv (e se ci fosse stato il VAR... peccato Ceferin abbia atteso così tanto). Il Napoli avrebbe giocato ben 77 minuti in 10 contro 11.

Liverpool-Napoli, l'intervento killer di Van Dijk su Mertens

SENZA SE NÉ MA

Van Dijk entra con il piede a martello su Mertens. L’errore che commettono tutti: ha toccato il pallone. Che conta zero quando finisci la corsa con i tacchetti sulla tibia dell’avversario, ben sopra la caviglia (questa sì la discriminante), rischiando di spezzargliela. Grave fallo di gioco, incolumità messa a repentaglio, è un rosso scolastico, da far vedere ai corsi arbitrali. Chi commette errori così non può meritare una finale...