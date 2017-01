Serie A, Genoa-Roma a Rizzoli. Mariani per Juventus-Bologna

Designati gli arbitri per la 19ª giornata: Napoli-Sampdoria a Di Bello, Maresca per Lazio-Crotone

ROMA - Sarà l'arbitro Mariani di Aprilia a dirigere Juventus-Bologna, posticipo domenicale della 19ª giornata di serie A, ultima di ritorno e prima dopo la sosta per le festività. Genoa-Roma, in programma domenica alla 15, è stata affidata a Rizzoli di Bologna, mentre Lazio-Crotone a Maresca di Napoli. Per Napoli-Sampdoria, che si gioca sabato sera, è stato designato Di Bello di Brindisi, Udinese-Inter (ore 12.30) sarà diretta da Doveri di Roma e Milan-Cagliari (ore 18.00) da Gicomelli di Trieste.

Questo il programma completo

Sabato 7 gennaio:

Empoli-Palermo (sabato 7/1 alle 18): Valeri

Napoli-Sampdoria (sabato alle 20.45): Di Bello

Domenica 8 gennaio:

Udinese-Inter (ore 12.30): Doveri

Chievo-Atalanta (ore 15): La Penna

Genoa-Roma (ore 15): Rizzoli

Lazio-Crotone (ore 15): Maresca

Pescara-Fiorentina (ore 15): Russo

Sassuolo-Torino (ore 15): Irrati

Milan-Cagliari (ore 18): Giacomelli

Juventus-Bologna (ore 20.45): Mariani

Tutto sulla Serie A