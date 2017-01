Udinese-Inter 1-2: Perisic firma la rimonta, che doppietta!

UDINE - Una pazza Inter inizia il 2017 con una rimonta a Udine pesantissima per la rincorsa Champions. Protagonista assoluto Perisic, autore della doppietta che vale il sorpasso e i tre punti. Pioli, dopo tre vittorie consecutive alla fine del 2016, temeva la sosta natalizia, e in parte aveva ragione perché nel primo tempo non è stata una bella Inter. L'Udinese, dopo il vantaggio di Jankto, ha avuto diverse occasioni per raddoppiare. Ma ddpo il gol di Perisic allo scadere del primo tempo, al primo tiro in porta, nella ripresa si è vista un'altra Inter, e alla fine la vittoria è meritata. Icardi, sempre in gol alla prima dell'anno in serie A, stavolta è rimasto a secco, anche se ha fatto l'assist a Perisic per l'1-1. Per l'Inter è la quarta vittoria consecutiva, e la quarta di seguito a Udine, anche se la prima alla Dacia Arena. Delneri può rammaricarsi, perché la sua Udinese non è riuscita a tenere il ritmo del primo tempo anche nella ripresa, e si ferma dopo tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro gare.

SUBITO UDINESE - L'avvio è tutto dell'Udinese, con l'Inter in bambola. Al 17' i padroni di casa trovano il vantaggio con Jankto, che tutto solo davanti ad Handanovic non sbaglia. L'ex portiere dell'Udinese non subiva gol da 325 minuti. Al 21' l'Udinese sfiora il raddoppio, con De Paul che colpisce un palo da buona posizione. L'Inter è addormentata, Icardi davanti si vede pochissimo, e la difesa balla. Perisic conquista la rimonta: Udinese-Inter finisce 1-2 Gli avversari hanno più fame, giocano a un ritmo alto e arrivano sempre prima. Al 35' Perisic va in gol, ma è tutto fermo per fuorigioco: il croato si arrabbia molto, la decisione di Doveri però è giusta. L'Inter gioca male e subisce per tutto il primo tempo, ma in pieno recupero trova il pareggio con una bellissima giocata di Perisic al primo tiro in porta su assist di Icardi. Stavolta il gol è buono e arriva al momento giusto.



UN'ALTRA INTER - Nel secondo tempo il copione cambia completamente. L'Inter, caricata dal pareggio, è un'altra squadra e diventa padrona del campo, con l'Udinese che subisce l'iniziativa e cerca di colpire in ripartenza. Dopo soli quattro minuti Banega ha una grandissima occasione, ma da posizione molto defilata calcia sull'esterno della rete. La squadra di Delneri è pericolosa in contropiede: al 55' Zapata va via di potenza, entra in area e non inquadra la porta di poco. L'Inter sfiora il sorpasso ancora con un ispiratissimo Perisic al 71', che su punizione dal limite calcia al lato di pochissimo. Al 79' la più grande occasione del secondo tempo capita sui piedi di Joao Mario, che colpisce a colpo sicuro con Karnezis a terra ma si vede il tiro respinto con il corpo da Widmer sulla linea. A far crollare la resistenza dell'Udinese ci pensa ancora Perisic, che all'87' di testa su cross di Joao Mario firma la doppietta e completa il sorpasso. Il 2017 inizia con una vittoria sofferta e importante per l'Inter, che si candida come seria pretendente per un posto nell'Europa che conta.

