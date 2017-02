Serie A, Empoli-Lazio 1-2: Immobile e Keita rispondono a Krunic

La squadra di Inzaghi torna alla vittoria al Castellani dopo 12 anni e sorpassa l'Inter in classifica portandosi in zona Europa

EMPOLI - La Lazio sfata il tabù Castellani. La squadra di Inzaghi supera in rimonta l'Empoli dopo dodici anni dall'ultima volta in terra toscana. L'ultimo successo, infatti, risaliva al 27 novembre 2005 (2-3). Il vantaggio dei padroni di casa dura solamente un minuto. Dopo il gol di Krunic, ci pensano Immobile e Keita a far tornare a sorridere i tanti tifosi occorsi a Empoli per vedere i loro beniamini.

Con questa vittoria, la Lazio sorpassa l'Inter in classifica e si piazza al quinto posto con 47 punti. Per Martusciello, invece, l'incubo della retrocessione non è ancora finito.

PORTE INVIOLATE - La gara al Castellani si accende subito. Neanche due minuti di gioco che i tifosi della Lazio protestano contro Rizzoli. Costa commette fallo sulla trequarti, l'arbitro fischia subito nonostante gli uomini di Inzaghi erano in una situazione di tre contro uno. Poi il difensore empolese viene ammonito. La Lazio non ha paura e fa vedere le sue qualità. Tante le occasioni per gli ospiti ma poco sfruttate nel momento del bisogno. L'unica occasione per i padroni di casa arriva al 7' con Pucciarelli che calcia al volo ma la sfera finisce di pochissimo sopra la traversa. Ci prova ancora la Lazio ma i primi 45 minuti terminano con zero gol. Non è la prima volta che l'Empoli non subisce gol nei primi tempi: sono 14 le gare su 25 disputate in Serie A.

BOTTA E RISPOSTA - I gol cominciano a vedersi dal 67'. A passare in vantaggio è l'Empoli grazie ad un euro-gol di Krunic. Pasqual porta palla sulla sinistra, poi appoggia sulla trequarti al centrocampista che, con una grandissima botta dalla lunga distanza, fa un gol pazzesco mettendo il pallone nel sette. La Lazio, però, non si arrende e, appena tocca palla per riprendere il gioco, va all'attacco. Passa, infatti, un minuto ed è già 1-1. Nasce tutto da una deviazione di Krunic su cross di Felipe Anderson: la palla si impenna, Immobile in area prende posizione su Bellusci e lo anticipa con un tocco di controbalzo a battere Skorupski.

DECIDE KEITA - La squadra di Inzaghi non si accontenta del pareggio. Continua a manovrare in attacco alla disperata ricerca del secondo gol. E all'81' ci pensa una fiammata di Felipe Anderson. Il cross, deviato da Costa, sbuca Keita che colpisce di destro e manda il pallone, sempre sporcato dal difensore empolese, sotto la traversa beffando Skorupski. Finisce 2-1 per la Lazio, sorride Inzaghi nonostante la squalifica di Biglia che, per il cartellino giallo, salterà la prossima sfida contro l'Udinese all'Olimpico.

@filippotestini

EMPOLI-LAZIO 1-2: TABELLINO E STATISTICHE