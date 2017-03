Serie A giudice sportivo: una giornata a Milinkovic-Savic e Tomovic

ROMA - Sono dodici i calciatori fermati per un turno dal giudice sportivo di Serie A, Gerardo Mastrandrea. L'unico a prendersi un cartellino rosso nell'ultima giornata è stato Sosa del Milan (doppia ammonizione nella sfida contro la Juventus), per tutti gli altri la squalifica è scattata dopo la diffida. I giocatori che non scenderanno in campo nella 29° giornata di Serie A sono: Bruno (Pescara), Burdisso (Genoa), Bruno Henrique (Palermo), Kurtic (Atalanta), Masina e Torosidis (Bologna), Milinkovic-Savic (Lazio), Romagnoli (Milan), Tomovic (Fiorentina), Viviano (Sampdoria). Un turno di stop anche per Bacca (Milan), per aver protestato platelamente con l'arbitro addizionale. Ammende per le società Milan (5000 euro), Cagliari, Fiorentina, Sampdoria (2000 euro a tutte e tre) e Genoa (1500)

TUTTO SULLA SERIE A

CLASSIFICA SERIE A