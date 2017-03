Serie A, Milan-Genoa 1-0: decide il gol di Mati Fernandez

MILANO - Il Milan dimentica il ko contro la Juventus. La squadra di Montella supera 1-0 il Genoa continuando la marcia per l'Europa. Con la vittoria a San Siro grazie alla rete di Mati Fernandez, infatti, si avvicina al quinto posto occupato attualmente dall'Inter (-2 punti), l'ultimo che qualifica all'Europa League 2017-18. Se da una parte i padroni di casa ottengono il terzo successo casalingo, dall'altra continua il periodo buio del Genoa che, dopo la sconfitta nel derby, non riesce a trovare la seconda vittoria nelle ultime tredici giornate.

CLASSIFICA SERIE A

Serie A: Milan-Genoa 1-0, la gioia di Mati Fernandez

LAPADULA TITOLARE - Con le assenze di Bacca, Romagnoli e Sosa per squalifica, oltre agli infortunati Abate, Suso, Montolivo e Bonaventura, Montella ricostruisce l'undici titolare schierando Lapadula punta centrale, Vangioni terzino sinitro e Mati Fernandez a centrocampo insieme a Bertolacci e Kucka. Dall'altra parte Mandorlini punta tutto sul "Cholito" Simeone e l'ex meteora milanista Taarabt.

3 - La sostituzione di Andrea Bertolacci al terzo minuto di gioco è la più rapida in questa Serie A. Infortunato. #MilanGenoa — OptaPaolo (@OptaPaolo) 18 marzo 2017

BERTOLACCI SUBITO KO - Partenza shock per il Milan: dopo nemmeno due minuti di gioco, un problema muscolare costringe Bertolacci, un altro ex della gara, a lasciare il campo. Al suo posto entra Locatelli. Il primo squillo a San Siro è proprio del 19enne rossonero che, servito da Kucka, prova uno strano tiro di sinistro preceduto da un balzello ma il pallone esce di molto alla destra di Lamanna. L'uscita di Bertolacci (la più rapida in questa Serie A) condiziona un po' la squadra di casa che offre solo un buon possesso palla. Il Genoa prova a sfruttare gli errori di impostazione del Milan e, all'11', è Taarabt che va vicino al vantaggio. Peccato per la conclusione, troppo morbida, e Donnarumma chiude senza problemi.

SBLOCCA MATI FERNANDEZ - Dopo i primi minuti di gioco, il Milan prende campo e ha diverse occasioni per firmare l'1-0. Ci prova prima Ocampos con una conclusione da posizione defilata, deviata puntualmente da Lamanna; anche Deulofeu fa una giocata impressionante: l'ex Barcellona prende palla sulla trequarti, punta l'area e supera Ntcham ma il suo sinistro ad incrociare sul palo lontano va di pochissimo a lato. Dopo una splendida punizione calciata da Mati Fernandez, arriva finalmente il vantaggio rossonero. Lapadula vede proprio il cileno in uno spazio lasciato libero dalla difesa del Grifone, tocco sotto di Mati Fernandez a tu per tu con Lamanna e 1-0. Per Mati Fernandez si tratta del primo gol con la maglia milanista. Inoltre, non segnava in Serie A da 391 giorni (21 febbraio 2016 contro l'Atalanta) quando giocava con la Fiorentina.

Milan, i tifosi sono stufi: «Vogliamo chiarezza!»

DOPPIO CAMBIO GENOA MA... - Le due squadre rientrano sul terreno di gioco per il secondo tempo senza novità di formazione. I padroni di casa continuano a fare la gara ma, invece che cercare il raddoppio, rallentano il ritmo facendo girare il pallone. Il Genoa prova ad alzare il pressing ma Simeone non riesce a trovare il varco giusto per agguantare il pareggio. Mandorlini prova a cambiare qualcosa in avanti: fuori uno dei migliori dei suoi, Lazovic (scontento dopo il cambio), dentro Edenilson. Il tecnico romagnolo, però, è costretto a fare un altro cambio. Si riacutizza il fastidio occorso nel primo tempo e Izzo chiede la sostituzione: al suo posto entra Biraschi.

... ALLA FINE ARRIVA IL KO - La giocata quasi vincente per il Milan passa ancora sui piedi di Mati Fernandez. Il centrocampista riceve palla da Ocampos, bravo a superare Laxalt, gira di destro di prima verso la porta ma il pallone viene deviato da Biraschi e termina sopra la traversa. Dopo un'altra azione di Ocampos, anche Montella opta per la seconda sostituzione. Mati lascia il posto, tra gli applausi di San Siro, a Pasalic. Il Milan concede qualcosa nel finale di gara, rischia ma non troppo. Il risultato resta invariato anche dopo i tre minuti di recupero.

MILAN-GENOA 1-0: TABELLINO E STATISTICHE

@filippotestini