Serie A Ferrara: «Napoli-Juventus? Finisce 1-0»

NAPOLI - "Anche a me è sucesso di giocare questa partita da ex". Così l'ex Napoli e Juventus Ciro Ferrara, ai microfoni di Italia nel Pallone, sulla gara del San Paolo e dell'ex Higuain, in campo stasera contro gli azzurri: "Certo che la storia di Higuain a Napoli è stato importante per quello che ha dato. Certe storie finiscono bene, altre un po' così... Magari i tifosi del Napoli si aspettavano qualcosa, una conferenza stampa, un gesto d'amore. Ma parliamoci chiaramente, nessuna società si poteva permettere di rifiutare. E poi le clausole esistono per questo. Comunque, trattenere un giocatore controvoglia non è facile, inizia a tirare calci... L'affare l'hanno fatto entrambe le squadre: anche la Juve che ha preso un grande campione. Ma non posso pensare che lui sia andato via col cuore di pietra".

PROBABILI FORMAZIONI

LA PARTITA - "Non vedo l'ora che arrivi stasera, la partita è molto sentita. Spero ci siano dei gol, per lo spettacolo. Sono cresciuto a Napoli sono napoletano e tifoso del Napoli, squadra che mi ha fatto affermare e arrivare in Nazionale, per me è una storia fantastica. Poi la storia è continuata in bianconero, pensavo che fosse l'unica società dove avrei potuto continuare a vincere. Stasera il Napoli ha più pressione, ma la Juve non sta alla grande dal punto di vista fisico. Per il Napoli è una partita chiave anche se credo che la Juve andrà a vivere lo scudetto quest'anno e anche nei prossimi. Oggi i punti servono più al Napoli. Pronostico? Vince il Napoli 1-0".

DIRETTA NAPOLI-JUVENTUS



ALLENATORI - "Ogni allenatore ti dà qualcosa, personalmente Lippi è stato un maestro. Ma ricordo sempre Rino Marchesi che mi fece esordire. Ricordo Ottavio bianchi, e anche Carlo Ancelotti col quale ho giocato poco ma nonostante ciò un grande allenatore, forse solo con Ranieri non sono riuscito a dare il massimo".