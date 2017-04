Se Milinkovic costa la metà di Bruno Peres...

Non c’è dubbio che, nei 180 minuti, Inzaghi abbia vinto nettamente il confronto con Spalletti. Perché dopo la schiacciante vittoria all’andata non c’è stato un momento in cui le distanze si sono realmente accorciate al ritorno

ROMA - E così la Lazio è, meritatamente, la prima finalista di Coppa Italia. Non è bastato alla Roma ritrovare la sua bellissima curva: al di là della vittoria finale per 3-2, la qualificazione non è mai stata - neppure per un minuto - in discussione. Addirittura due volte avanti i biancocelesti, che hanno così governato il vantaggio già accumulato nella gara d’andata. La Roma ha effettuato il sorpasso quando i rivali hanno capito di avercela fatta. Erano sicuri di aver messo l’obiettivo più importante in cassaforte e hanno finito per offrire a Salah la soddisfazione di una doppietta da consegnare soltanto alle statistiche. Erano già con la testa alla finale Milinkovic e compagni, con Lulic in campo per onor di firma e Immobile sfinito sulla trequarti.

Non c’è dubbio che, nei 180 minuti, Inzaghi abbia vinto nettamente il confronto con il suo rivale. Perché, come detto, dopo la schiacciante vittoria all’andata non c’è stato un momento in cui le distanze si sono realmente accorciate al ritorno. E ci sarebbero tante cose da dire sulla doppia gestione delle formazioni. Arrivando a chiedersi, sottovoce perché l’argomento è urticante, se in una partita così - ficcando sempre la testa dentro a un imbuto - non si sarebbe potuto provare con un impiego in partenza di Totti. Se davvero il capitano non è in grado di giocare più di quarantacinque minuti, siamo sicuri che siano più importanti quelli finali - in cui la partita è già indirizzata - piuttosto che quelli iniziali? Stavolta, anzi, Spalletti gliene ha concessi solo 9 più recupero, un po’ come all’andata, finendo per farlo soltanto partecipare alla sconfitta.

Più evidenti i meriti di Inzaghi, che ha teleguidato la squadra nel doppio confronto, infliggendo la terza delusione alla Roma e a Spalletti. Dopo l’eliminazione ai preliminari di Champions, agli ottavi di Europa League, la bruciante esclusione dalla Coppa Italia contro la Lazio. Che va in finale e aspetta di sapere stasera chi affronterà tra Juventus e Napoli. Comunque un epilogo entusiasmante per Inzaghi, la squadra, ma anche per Lotito e Tare i cui meriti sono facilmente riconoscibili. Se pensate - ad esempio - che Milinkovic è costato meno della metà di Bruno Peres.