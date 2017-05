«Un insulto alla decenza». Bufera sulla multa alla Sampdoria per i cori contro il Napoli

ROMA - «Un insulto alla decenza., una #vergogna». Con un post su Facebook, il senatore di Sinistra Italiana Peppe De Cristofaro ha sottolineato il malcontento dei tifosi napoletani dopo la multa di 15mila euro alla Sampdoria per i cori contro il Napoli durante la gara di domenica scorsa. Una punizione considerata troppo lieve, nonostante le motivazioni nette del giudice sportivo (la Samp è stata multata "per avere la maggioranza dei suoi sostenitori, assiepati nelle gradinate, nel corso della gara, più volte intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della Soc. Napoli")

LO SFOGO - Il senatore ha scritto sul proprio profilo: «In un mondo, come quello del calcio, in cui 15mila euro sono bruscolini, la multa alla #Sampdoria per i cori razzisti dei suoi tifosi contro i napoletani, è un insulto alla decenza. #vergogna».

