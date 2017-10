Var, Banti: «Facile abituarsi. Le decisioni sono sempre dell'arbitro» 

ROMA - Continua il dibattito sul Var. E stavolta a parlare è uno dei protagonisti principali, Luca Banti, arbitro di Livorno: «E' stato abbastanza semplice e naturale adattarsi alla Var nonostante i 14 anni di serie A. Durante la preparazione il designatore Rizzoli e il project leader Rosetti sono stati molto chiari in merito al protocollo e all'attuazione, ma non bisogna mai dimenticare che si è arbitri e che bisogna prendere le decisioni. Per me è risultato abbastanza facile, perché quasi non mi ricordo che c'è e forse così si ha a che fare con un arbitro più libero e più sicuro. Se pensi che c'è un arbitro in regia che potrebbe cambiare le decisioni potrebbe diventare complicato. Per me la Var è uno stimolo maggiore a fare ancora meglio, anche se è stato leggermente più difficoltoso calarsi dietro a una tecnologia, la mia "anzianita" si è vista più lì: avere dimestichezza con i monitor, rivedere gli episodi, quella è stata la cosa più difficile, come tutte le cose nuove».

TIFOSI - Il pubblico si sta lentamente abituando: «Il confronto e la conoscenza credo siano alla base dei rapporti con il pubblico in generale, spiegare in maniera trasparente cos'è la Var credo sia fondamentale per comprenderne i meccanismi - aggiunge il fischietto di Livorno -. Credo che il meccanismo sia stato abbastanza recepito, il grande lavoro fatto da Aia e Figc deve avere riscontro sul terreno di gioco, dove talvolta le dinamiche possono essere diverse e più complicate. Credo che sia un'esperienza recepita, anche se all'esterno a volte passano messaggi non veritieri». (in collaborazione con ItalPress)