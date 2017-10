Roma-Napoli, non si andrà oltre i 40 mila spettatori

ROMA - Grande partita, cornice modesta. Non c’è stata una grande risposta di pubblico per Roma-Napoli. Se anche scattasse all’ultimo momento la caccia al biglietto per gli indecisi, difficilmente si andrebbe oltre le 40.000 presenze. Del tema ha parlato anche ieri Di Francesco in conferenza stampa, estendendo il problema degli stadi vuoti ad altre città italiane. Di sicuro per il vecchio Derby del Sole, una volta amichevole e ora assai temuto per l’ordine pubblico, la partecipazione dei tifosi romanisti è stata inferiore alle aspettative. E le restrizioni per i napoletani non hanno aiutato.