Serie A, Milan-Juventus a Valeri. Fabbri per Roma-Bologna. Napoli, arbitra Pairetto

Designati i fischietti dell'undicesima giornata di campionato: c'è Giacomelli per Benevento-Lazio

ROMA - L'Aia ha ufficializzato i nomi degli arbitri che dirigeranno le gare valide per l'undicesima giornata di Serie A, in programma il 29 ottobre alle 15. Il big match Milan-Juventus è stato affidato a Valeri della sezione di Roma. Al San Paolo, per Napoli-Sassuolo, c'è Pairetto. Roma-Bologna a Fabbri, mentre Benevento-Lazio sarà diretta da Giacomelli.

CLASSIFICA SERIE A

CALENDARIO SERIE A

LE DESIGNAZIONI

BENEVENTO – LAZIO h.12.30

GIACOMELLI

COSTANZO – LONGO

IV: ILLUZZI

VAR: MASSA

AVAR: PEZZUTO



CROTONE – FIORENTINA

MARESCA

MANGANELLI – PERETTI

IV: GIUA

VAR: GUIDA

AVAR: NASCA



H. VERONA – INTER Lunedì 30/10 h.20.45

GAVILLUCCI

CRISPO – DI VUOLO

IV: BARONI

VAR: IRRATI

AVAR: PRETI



MILAN – JUVENTUS Sabato 28/10 h.18.00

VALERI

GIALLATINI – DOBOSZ

IV: BANTI

VAR: DI BELLO

AVAR: VUOTO



NAPOLI – SASSUOLO

PAIRETTO

POSADO – PRENNA

IV: DI PAOLO

VAR: ABISSO

AVAR: LA PENNA



ROMA – BOLOGNA Sabato 28/10 h.20.45

FABBRI

MONDIN – BINDONI

IV: DAMATO

VAR: TAGLIAVENTO

AVAR: GHERSINI



SAMPDORIA – CHIEVO

DOVERI

VALERIANI – ROCCA

IV: SAIA

VAR: MANGANIELLO

AVAR: DI FIORE



SPAL – GENOA

ORSATO

DE MEO – ALASSIO

IV: PASQUA

VAR: MARIANI

AVAR: PAGANESSI



TORINO – CAGLIARI h.20.45

CALVARESE

VIVENZI – ZAPPATORE

IV: SACCHI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: RAPUANO



UDINESE – ATALANTA

ROCCHI

TEGONI – DI IORIO

IV: FOURNEAU

VAR: PINZANI

AVAR: PICCININI