ROMA - A dare ragione a tutti quegli addetti ai lavori che per la prima volta - dopo anni di dominio della Juventus - danno il Napoli come grande favorito per lo Scudetto, sono i numeri. Nessuno infatti corre veloce come la squadra di Maurizio Sarri, che nel 2017 ha messo in fila tutte le rivali. Insigne e compagni guidano infatti una classifica dell’anno solare che riserva altri dati sorprendenti su Juventus, Roma e Lazio. Andiamoli ad analizzare...