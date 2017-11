Serie A, Inter-Atalanta 2-0: doppietta di Icardi

Inter-Atalanta 2-0, Icardi show e Spalletti è secondo MILANO - Mauro Icardi sempre Mauro Icardi. Con due gol di testa il centravanti argentino regala la vittoria per 2-0 all'Inter sull'Atalanta. Tredici gol in 13 partite per il numero 9, assoluto protagonista della serata, e 33 punti in classifica per la squadra di Spalletti, che scavalca di nuovo la Juve, fermata dalla Samp, e continua la rincorsa al Napoli, avanti di due punti.

SCELTE - A sorpresa, ma non molto dopo le parole di elogio della vigilia, Spalletti manda in campo Santon al posto di Nagatomo, il modulo è sempre il collaudato 4-2-3-1. Gasperini invece tiene Petagna in panchina e scegli Ilicic come falso nueve davanti a Kurtic e Gomez. L'Atalanta tiene bene il campo e al 16' mette i brividi all'Inter: diagonale di Hateboer da dentro l'area, Handanovic fa sua la sfera in due tempi. La risposta dei padroni di casa arriva al 25' con Icardi: tocco di Borja Valero a lanciare il compagno, scatto e difesa del pallone da manuale di Icardi, non altrettanto la conclusione centrale che Berisha, in uscita bassa disperata, riesce a respingere. Un minuto dopo ancora Icardi non trova la deviazione giusta di testa sul cross di Candreva, pallone sul fondo. Sul finale del primo tempo ancora l'argentino protagonista in mezzo all'area: la trattenuta (lieve) di Toloi però non viene sanzionata dall'arbitro.

UNO-DUE - Inizia la ripresa senza cambi e in 15 minuti l'Inter fa sua la partita. Ci pensa due volte Icardi al 51' e al 60': calcio da fermo di Candreva, l'argentino, lasciato inspiegabilmente solo in mezzo all'area piccola, colpisce di testa e non sbaglia. Poco dopo sempre Icardi, bravissimo ad anticipare tutta la difesa atalantina, e ancora di testa, spizza il pallone sul secondo palo sul cross di D'Ambrosio. Gasperini richiama il Papu Gomez, oscurato da Skriniar, e manda nella mischia Orsolini. L'occasione buona capita sui piedi di Petagna, entrato precedentemente al posto di Ilicic, ma l'uscita a valanga di Handanovic è efficace. L'Atalanta ci prova un altro paio di volte senza convinzione, l'Inter lascia sfogare gli avversari controllando il match. A un minuto dalla fine Spalletti richiama Icardi e San Siro omaggia con una standing ovation il suo capitano, ancora una volta match winner. Per i nerazzurri è la decima vittoria.

PROSSIMI IMPEGNI - Smaltiti gli impegni delle squadre italiane in Champions della prossima settimana, il week end sucessivo non prevede appuntamenti di campionato a "rischio sorprese": l'Inter sarà di scena a Cagliari, il Napoli a Udine, mentre la Juventus ospiterà il Crotone. Ma venerdì 1° dicembre si giocherà il big match Napoli-Juve mentre i nerazzurri, la domenica pomeriggio, dovranno vedersela con il Chievo Verona. Il risultato del San Paolo determinerà l'importanza della partita di San Siro.

