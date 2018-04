Giudice sportivo: un turno a Luis Alberto e Murgia, 5 mila euro di multa a Tare

Dopo le gare della 33ª giornata stop per 7 giocatori di Serie A e ammenda per il direttore sportivo della Lazio

ROMA - Il Giudice sportivo della Lega di Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato sette giocatori dopo le gare della 33ª giornata di Serie A. Un turno di stop per Pezzella e Sportiello (Fiorentina), Luis Alberto e Murgia (Lazio), Baselli e De Silvestri (Torino) e Ferrari (Verona). Per quanto riguarda le società ammenda di 2000 euro per il Verona. Multa di 5000 euro, invece, per il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare "per avere al termine del primo tempo, nel corridoio che adduce agli spogliatoi, rivolto a un assistente espressioni offensive e irriguardose". (in collaborazione con Italpress)

