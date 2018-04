Siparietto finale in zona mista con l'allenatore che si è congratulato con il quarto uomo per la direzione di gara di Inter-Juventus

ROMA – Siparietto finale in zona mista tra Allegri e Tagliavento. L’allenatore della Juventus si è congratulato con il quarto uomo per la direzione di gara di Inter-Juventus: «Ciao, “Taglia”! Oh, è andato proprio bene, eh…Orsato (ndr) è stato bravo. Promosso». Il video, già diventato virale sui social, sta facendo molto discutere creando una netta divisione tra chi pensa che le parole di Allegri siano chiaramente ironiche e chi invece ritiene che di sarcastico non ci sia proprio nulla.