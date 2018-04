Inter-Juventus, il retroscena: «Scusa Daniele, cosa hai visto?»

ROMA - «Scusa, Daniele, cosa hai visto?». È la domanda che il Var deve sempre porre all’arbitro in campo. Perché è chi sta lì che resta sovrano di quello che succede e delle decisioni da prendere. E allora, pur avendo a disposizione le immagini della televisione, bisogna sempre aprire un “silent check” con quella domanda. Per non influenzare, per non instillare dubbi e incertezze. «Scusa, Daniele, cosa hai visto?». Perché Vecino è appena entrato su Mandzukic, rimasto a terra dolorante (molto dolorante). Inter-Juventus, fallo su Mandzukic: rosso per Vecino Ed in quel momento di pressione, di grande tensione in campo e davanti al quarto uomo, che è cambiato l’orizzonte del campionato. Perché Daniele è Orsato, arbitro internazionale di Schio, fino a questa stagione riconosciuto da tutti come fra i migliori fischietti italiani. Ora è andato in tilt. Ed in campo, Daniele Orsato, ha deciso punizione e cartellino giallo per Vecino. Ed è quello che spiega ai bianconeri che protestano, mentre si preoccupa di capire le condizioni di Mandzukic, che gli sta facendo vedere il taglio. Sembra quasi dire, Orsato, «l’ha sfiorato» a vedere il movimento delle mani mentre argomenta e dialoga con Valeri al VAR. E dopo aver visto il taglio è ancora più convinto della chiamata al video. Già, perché, nella control room, in quegli stessi istanti concitati, mentre Lichtsteiner e Marchisio assediano il quarto uomo Tagliavento, il VAR Valeri si sta facendo scaricare tutte le immagini possibili dell’episodio.

