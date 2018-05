Mario Rui: «Rui Patricio-André Gomes: Napoli vi aspetta!»

ROMA - "Rui Patricio e Andre Gomes al Napoli? Sono i benvenuti". Mario Rui manda un messaggio a quelli che potrebbero essere i suoi nuovi compagni di squadra. Dal Portogallo l'esterno azzurro non conferma le indiscrezioni di mercato però...: "Non so nulla di ufficiale ma se verranno troveranno tante persone ad accoglierli con affetto per farli sentire a casa a Napoli"

Nel giorno del suo compleanno, Mario Rui decide di raccontarsi in patria. Il quotidiano "O Jogo", infatti, lo ha intervistato dopo una stagione intensa e ricca di impegni. Anche se, a Napoli, ora si parla solo dell'arrivo di Ancelotti e dell'addio a Sarri: "E' stato lui a portarmi a Napoli. Mi conosceva e sapeva quello che potevo portare nel suo gioco. Conosceva la mia situazione a Roma. Avevo perso confidenza con il campo e lui aveva capito benissimo che dovevo solo riacquistarla giocando. Mi disse: 'Vieni a Napoli, ritroverai il piacere di giocare qui, il tuo stile si sposa perfettamente con il mio modo di pensare. Sarai felice a Napoli'. Questo mi è bastato per convincermi".