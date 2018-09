Serie A, Lazio-Genoa: probabili formazioni, diretta e dove vederla in tv

ROMA - La Lazio di Simone Inzaghi cerca il tris all'Olimpico contro il Genoa (ore 15) per dare continuità alle due vittorie consecutive conquistate con il Frosinone e sul campo dell'Empoli a cui ha fatto seguito quella contro l'Apollon Limassol al debutto in Europa League. Rispetto all'impegno di giovedì - nell'ormai collaudato 3-5-1-1 - rientreranno dal 1' diversi titolari, tra cui Immobile che in avanti dovrebbe fare coppia con Luis Alberto mentre in difesa dovrebbero essere Wallace e Caceres (Radu e Luiz Felipe out) ad agire ai lati dell'inamovibile Acerbi. Dall'altra parte l'ex Balalrdini dovrebbe schierare i liguri con un 3-4-1-2 in cui Bessa sarà chiamato a ispirare gli attaccanti Pandev (altro ex come il portiere Marchetti) e Piatek.

Lazio-Genoa LIVE: segui la diretta dalle ore 15

Le probabili formazioni:

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Caceres; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Bastos, Caceres, Durmisi, Basta, Badelj, Cataldi, Murgia, Correa, A. Rossi, Caicedo. All. Simone Inzaghi

Indisponibili: Radu, Berisha, Luiz Felipe, Lukaku.

GENOA (3-4-1-2): Marchetti; Biraschi, Spolli, Gunter; Romulo, Mazzittelli, Hiljemark, Criscito; Bessa; Pandev, Piatek. A disp.: Radu, Vodisek, Lakicevic, Pedro Pereira, Zukanovic, Lazovic, Rolon, Sandro, Omeonga, Medeiros, Kouame, Dalmonte. All. Ballardini

Indisponibili: Favilli, Lapadula, Lisandro Lopez, Romero

ARBITRO: Abisso di Palermo

TV: Sky Sport 253