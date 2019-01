Pepe Reina: «Higuain ? Il calcio è questo. Aiuterò Donnarumma a diventare il migliore»

MILANO - Nel corso della presentazione del premio "Amici dei Bambini", Pepe Reina ha parlato ai cronisti presenti all'evento.

HIGUAIN - Inevitabile una domanda sull'ormai prossimo addio di Higuain destinato al Chelsea. Il portiere del Milan si congeda dal compagno di squadra per la seconda volta. Era già successo ai tempi del Napoli, con il Pipita passato alla Juventus: "L'ho abbracciato e gli ho fatto un grande in bocca al lupo, purtroppo il calcio è anche questo. E' stato un momento amaro. Perdo un compagno di squadra ma rimane un grande amico."

PERCHE' HO SCELTO IL MILAN - Sabato il Milan affronterà il Napoli nell'anticipo della 21.a giornata di Serie A. Passato e presente calcistico di Reina si ritrovano contro a San Siro. Il portiere spiega perchè ha deciso di lasciare i partenopei: "A Napoli mi sono trovato molto bene, posso solo ringraziare questa città, al di là di quanto successo con la tifoseria. Ho scelto il Milan perché rappresentava una grande sfida, cioè quella di riportare i rossoneri in Champions."

DONNARUMMA - Relegato al Milan al ruolo di secondo portiere, Reina elogia Donnarumma e si augura di contribuire alla crescita del compagno di squadra titolare in campionato: "In campo al momento posso fare poco, perciò nel frattempo provo a far diventare Donnarumma uno dei migliori portieri al mondo. Ha tutte le potenzialità per farlo."

