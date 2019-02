Juventus-Parma 3-3: Ronaldo non basta, Gervinho acciuffa i bianconeri

Il Napoli chiama, la Juve non risponde. Dopo la vittoria degli azzurri sulla Samp, arriva il pareggio interno dei bianconeri (3-3) in casa con il Parma.

Un pareggio incredibile per come si era messa la partita. Un risultato che testimonia che la Juve forse ancora non è "guarita" dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia. E soprattutto che anche la squadra di Allegri non può permettersi l'assenza in contemporanea di tre big in un reparto come Barzagli, Chiellini e Bonucci: pessima la prestazione oggi della retrogurdia formata da Cancelo, Rugani, Caceres e Spinazzola.

Alla Juve non basta nemmeno il solito monumentale Cristiano Ronaldo, che con la doppietta di stasera è capocannoniere con 17 reti. E CR7 è anche l'autore dell'assist per Rugani. Dall'altra parte però c'è da fare i complimenti al Parma di Barillà e super Gervinho (due gol), che ci ha creduto fino alla fine. Ed proprio alla fine, al 93', che l'ex Roma ha trovato il pari che ha ammutolito l'Allianz Stadium.

Alla luce di questo pari, la Juve vede assottigliarsi il vantaggio sul Napoli, ora a -9. La Juve frena: rimonta Parma a Torino

RONALDO SBLOCCA - Allegri schiera Caceres e Spinazzola titolari. In avanti torna Mandzukic con Ronaldo e Douglas Costa. Il Parma punta sulla velocità di Biabiany e Gervinho e sulla fisicità di Inglese. La Juve, come da pronostico, fa la partita. Anzi, diciamo pure che chiude il Parma nella propria metà campo. Gli ospiti si affidano esclusivamente al "palla a Gervinho e speriamo che faccia qualcosa". Al 33' Khedira fa un bel movimento in area e calcia di sinistro: la palla colpisce il palo. Tre minuti dopo, i bianconeri passano: il tiro di Ronaldo da dentro area trova la deviazione di Iacoponi che inganna Sepe. Al 45' Giacomelli assegna un rigore alla Juve per una presunta trattenuta ai danni di Caceres, ma dopo aver visto le immagini giustamente torna sui suoi passi e annulla il penalty.

CR7 PADRONE - Douglas Costa non inizia la ripresa: al suo posto Allegri mette Bernardeschi. Khedira colpisce il secondo palo della sua partita al 58': l'inserimento è perfetto, l'inzuccata potente ma il legno respinge il pallone ancora una volta. Ma il raddoppio tarda solo qualche minuto: al 62' Rugani supera Sepe dopo una spizzata di Ronaldo su cross di Mandzukic.

Il Parma però non ci sta e appena tre minuti dopo rientra in partita. Cross di Kucka e colpo di testa vincente di Barillà. Tutto troppo semplice: la difesa della Juve in questo caso davvero disattenta. Due minuti e riecco Cristiano Ronaldo. Il suo stacco a centro area è impressionante, salta sopra a Iacoponi e riporta la Juve in vantaggio di due gol. Dura poco. Ancora un cross di Kucka trova il tacco di Gervinho e una deviazione di Rugani (in pesante ritardo sulla marcatura): Perin è ancora una volta battuto. Bernardeschi è costretto ad uscire per un infortunio al costato, dentro Emre Can. Il Parma continua a provarci, i bianconeri sembrano tenere ma da un errore di Mandzukic nasce l'azione che porta all'incredibile gol al 93' di Gervinho, che da centro area piega le mani a Perin e regala un insperato pari ai suoi.

JUVENTUS-PARMA 3-3: TABELLINO E STATISTICHE