Serie A, Milan-Sassuolo 1-0: decisivo l'autogol di Lirola

Sorpasso effettuato. Il Milan non fallisce l'occasione davanti ai 60mila di San Siro e si prende il terzo posto battendo il Sassuolo 1-0. Scavalcato l'Inter, sconfitto ieri a Cagliari. È la quarta vittoria consecutiva in campionato per la squadra di Gattuso, che nel 2019 non ha ancora mai perso. Una cavalcata trionfale verso la Champions League per il tecnico che festeggia nel migliore dei modi la 50ª panchina in A e se ne frega se lo criticano per l'eccessivo difensivismo. Il Milan anche oggi non ha subito gol, è l'ottavo clean sheet nelle ultime 11 partite, in cui ha subito solo 4 reti: la fase difensiva funziona benissimo. Così è bastato lo sfortunato autogol di Lirola per dare i tre punti ai rossoneri. Vanno bene gli accostamenti con Nereo Rocco per Gattuso, e va bene anche se il Milan ha sofferto più del previsto, almeno fino all'espulsione di Consigli, e non ha giocato bene come al solito.

Autogol di Lirola e papera di Consigli: il Milan vola al terzo posto

PIATEK A SECCO - Il sorpasso non è riuscito invece a Piatek, e nemmeno l'aggancio a CR7. Il pistolero è rimasto a secco per la prima volta in campionato partendo da titolare con la maglia del Milan, e resta a quota 18, -1 da Ronaldo. È la seconda gara consecutiva senza gol per il polacco dopo quella con la Lazio in campionato.



AUTOGOL LIROLA - Gattuso torna alla formazione tipo con Calhanoglu e Suso nel tridente con Piatek, dopo la parentesi in Coppa Italia contro la Lazio. De Zerbi risponde con Djuricic falso nove, Berardi e Boga, che sta trovando continuità nelle ultima partite. Il Milan lancia l'assalto al terzo posto, ma con cautela. Il primo timido squillo è di Piatek al 10: un tiro da fuori area bloccato senza problemi da Consigli. Il Sassuolo aspetta e si difende bene, lasciando pochi spazi ai rossoneri, che non riescono a creare grossi pericoli. Al 20' è il Sassuolo a sfiorare il gol, con Djuricic imbeccato da Lirola, che impegna Donnarumma in una complicata deviazione in angolo. La squadra di De Zerbi cresce e costringe i rossoneri a chiudersi. Al 35' però il Milan riesce a sbloccarla su calcio d'angolo: sul cross velenoso si avventano Piatek e Musacchio, ma a spingerla in porta è Lirola. Il Sassuolo reagisce subito e sfiora il pareggio al 40' con un gran tiro di Boga, che colpisce il palo esterno. Due minuti dopo ancora Boga beffa Donnarumma con un tocco sotto in contropiede, ma Valeri giustamente annulla per fuorigioco.



CONSIGLI, CHE ERRORE - Il Sassuolo parte bene anche nella ripresa e costringe il Milan sulla difensiva. Boga è uno dei più attivi e De Zerbi continua a spronarlo. Al 57' Sensi ci prova direttamente da calcio d'angolo: Donnarumma smanaccia al lato. Al 62' Berardi è pericoloso con un tiro da fuori area e San Siro mormora. Nel ribaltamento di fronte però, Consigli commette un pasticcio: esce fuori area sbagliando completamente il tempo e quando si vede scavalcato sbilancia Piatek lanciato a rete con una leggera spinta sulla spalla. Valeri estrae subito il rosso per il portiere e conferma la sua decisione dopo aver rivisto il contatto al Var. L'episodio taglia le gambe al Sassuolo. Al 76' Kessiè in contropiede spreca una grossa chance per chiudere il match su assist di Piatek. Il centrocampista ivoriano sfiora ancora il gol all'85'. Il Sassuolo ha giocato un'ottima partita, ma è la quinta senza vittoria: non un bel periodo per la squadra di De Zerbi, che però a San Siro ha dato segnali incoraggianti.

