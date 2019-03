Serie A Chievo-Milan 1-2, il tabellino

VERONA - Quinta vittoria consecutiva per il Milan: i rossoneri, dopo essere andati in vantaggio con Biglia su punizione, subiscono il pareggio del Chievo con Hetemaj; nella ripresa, Piatek sigla il gol decisivo per la squadra di Gattuso.



CHIEVO-MILAN 1-2: NUMERI E STATISTICHE



CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Andreolli, Bani (43' st Pucciarelli), Barba; Leris, Dioussé (32' st Kiyine), Hetemaj; Giaccherini; Stepinski, Meggiorini (32' st Djordjevic). A disposizione: Grubac, Rossettini, Vignato, Piazòn, Caprile, Frey, Jaroszynski, Burruchaga, Cesar. Allenatore: Di Carlo



MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Conti (19' st Calabria), Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Biglia, Kessié, Paquetà (9' st Calhanoglu); Castillejo, Piatek, Suso (39' st Borini). A disposizione: Caldara, Cutrone, Strinic, A. Donnarumma, Bertolacci, Montolivo, Abate, Reina, Bakayoko. Allenatore: Gattuso



ARBITRO: Pairetto di Torino



MARCATORI: 31' pt Biglia (M), 41' pt Hetemaj (C), 12' st Piatek (M)



NOTE: Ammoniti: Giaccherini, Sorrentino, Hetemaj (C), Conti M). Recupero: 1' e 5'. Calci d'angolo: 4-1 per il Chievo