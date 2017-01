Serie A Atalanta, Fumagalli: «Il Torino? E' uno scontro diretto»

BERGAMO - Torino-Atalanta è ormai alle porte. Gasperini non sarà in panchina neanche questa domenica causa squalifica. Al suo posto c'era il collaboratore tecnico Mauro Fumagalli che ha commentato così l'imminente gara: "Il tridente del Torino ha un potenziale offensivo notevole. Facile dire che Belotti è quello da tenere d'occhio: se potessi toglierne uno agli avversari, toglierei lui. Per noi contro il Torino è uno scontro diretto con una squadra strutturata per raggiungere l'Europa, ma noi siamo davanti. Ha fatto la maggior parte dei punti in casa, ma andiamo là a giocarcela senza pensare troppo a quel che sarà".

SU GASPERINI - "L'idea di calcio di Gasperini è molto propositiva, coi risultati la consapevolezza del gruppo è cambiata in positivo rispetto al recente passato. È bravo nei rapporti coi giocatori, anche dal punto di vista tecnico: i giovani in organico hanno conosciuto una crescita inaspettata".

