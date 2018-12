Serie A Atalanta, Gasperini: «Alla fine c'è rammarico per non aver vinto»

BERGAMO - È soddisfatto a metà Gian Piero Gasperini, dopo il pareggio (2-2) della sua Atalanta contro la Juventus prima della classe. Queste le parole del tecnico nerazzurro a Sky Sport: “Abbiamo offerto una bella prestazione, anche perché eravamo andati in svantaggio subito e ci siamo portati in vantaggio. Dopo i primi 10' abbiamo iniziato a giocare per poi continuare a farlo ancora meglio, tanto da essere rammaricati a fine gara per non aver vinto contro una squadra come la Juve. Solo all'inizio non trovavamo le misure - ammette il tecnico bergamasco - e se succede in questi tipi di partite puoi anche prendere l'imbarcata, ma poi siamo riusciti a fare quello che sappiamo fare meglio, cioè giocare a modo nostro. La Juve l'ha ripresa grazie alle mischie dove può contare su gente come Ronaldo. Espulsione di Bentancur? Non so la tempistica o se hanno suggerito dal Var, ma il fallo l'hanno fischiato subito e l'ammonizione ci stava. Cattivi come la Juve? E' un bel complimento, magari con un po' di punti in meno. Girone di andata strano, fatte partite buone con le grandi, in certi momenti ci siamo persi e abbiamo lasciato punti per strada. Siamo una squadra un po' diversa, ora concendiamo qualcosa in più. Dobbiamo essere sempre al massimo per fare bene, appena caliamo un attimo troviamo problemi - conclude Gasperini -”.