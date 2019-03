Serie A Atalanta, Gasperini: «Prestazione notevole, ho fatto i complimenti ai ragazzi»

BERGAMO - Devo fare i complimenti alla squadra: oggi hanno offerto una prestazione notevole". Così un soddisfatto Gian Piero Gasperini che, ai microfoni di Sky Sport, commenta la bella vittoria sulla Fiorentina. "Tre punti importantissimi per la nostra classifica - ammette -, ora guardiamo avanti. Ci siamo sia a livello fisico che mentale, contro una Fiorentina come questa, veloce e con qualità davanti, non era facile per niente. Siamo andati sotto dopo poco ma siamo comunque riusciti a ribaltarla. Coppa Italia? Siamo dentro, tra due mesi c'è la semifinale di ritorno: ci siamo detti di fare il massimo in tutte le partite che ci separano da quella gara per giocarci le nostre carte in campionato - conclude -".

ATALANTA-FIORENTINA 3-1: NUMERI E STATISTICHE