Serie A Benevento, in partenza in più di 500 per Milano

BENEVENTO - Per l'anticipo di domani sera a San Siro contro il Milan, l'allenatore Roberto De Zerbi ha diramato la stessa lista di convocati del match contro l'Atalanta di mercoledì scorso. Restano out Memushaj, Costa, Guilherme e D'Alessandro. Rispetto alla sfida persa in casa contro gli orobici, dovrebbero rientrare nella formazione titolare il terzino destro Sagna, che prenderà il posto di Venuti in difesa, e a centrocampo Sandro con Del Pinto che è destinato a sedersi in panchina. In porta ci sarà regolarmente Puggioni che ha smaltito la botta al ginocchio subita durante la partita contro l'Atalanta. A centrocampo sicuri del posto Sandro e Djuricic, per un altro posto ballottaggio tra Cataldi e Viola. In attacco Brignola e Diabatè potrebbero essere accompagnati nel tridente da Iemmello o dal nazionale under 21 Parigini. Per il Benevento questo potrebbe essere il turno della matematica retrocessione che potrebbe arrivare prima ancora di scendere in campo se la Spal riuscisse almeno a pareggiare in casa con la Roma. In caso di sconfitta della squadra di Semplici, per rinviare la retrocessione aritmetica il Benevento avrebbe un solo risultato a disposizione, cioè la vittoria a San Siro. Nonostante tutto, però, i tifosi sanniti partiti per Milano sono più di cinquecento.

TUTTO SUL BENEVENTO

CLASSIFICA SERIE A