Serie A Cagliari, Lopez: «Il gol? Fazio la tocca con la mano»

ROMA - "Perdere così fa male. Ma abbiamo fatto una buona prestazione. Abbiamo giocato in questo stadio, dovevamo fare meglio tecnicamente, ma è stata secondo me la nostra partita migliore". Così il tecnico del Cagliari, Diego Lopez, a Premium dopo la gara con la Roma: "Abbiamo fatto tirare poco la Roma, non era facile. Potevamo fare di più in qualche ripartenza, ma faccio i complimenti ai ragazzi. Non dobbiamo mai abbassare la testa, a volte ci sono episodi favorevoli, a volte meno favorevoli, ma dobbiamo guardare avanti".

NUMERI E STATISTICHE

IL GOL DI FAZIO - "Le immagini parlano chiaro, bisogna vedere cosa sarebbe successo a parti invertite. Fazio la tocca di mano. Pure sul rigore: prima c'è stata l'ammonizione, poi il rigore invece. Oggi con gli episodi è andata male, ma preferisco parlare della prestazione dei miei. Abbiamno tenuto la Roma lontana dalla nostra area. Gli errori ci stanno, ma mi tengo la prestazione".

CRONACA