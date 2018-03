Serie A Cagliari, Lopez rispolvera Sau: «Titolare contro il Torino»

CAGLIARI - "Tre titolari sono Ceppitelli, Padoin e Sau...". Parola di Diego Lopez, l'allenatore del Cagliari, pronto a sfidare il Torino. Si scalda la punta sarda che non scende in campo dal 1' da inizio novembre, dalla gara (vinta di misura) contro il Verona. “Anche all'andata vivevano un momento delicato - continua Lopez in conferenza stampa - poi alla fine è venuta fuori la loro qualità. I granata sono forti, sono guidati da un grande allenatore con tanta esperienza che sa come affrontare le situazioni difficili. Ho letto che potrebbero passare al 3-5-2, ma a prescindere dal loro modulo dovremo cercare di non farli respirare, giocare la nostra partita con tanta aggressività e determinazione”.

STADIO PIENO - "Domani ci sarà una grande cornice di pubblico, all’affetto dei nostri tifosi dovremo rispondere sul campo. Il tifoso del Cagliari lo conosco bene, nel momento del bisogno c'è sempre. Da parte nostra dovremo cercare di trasmettere al pubblico la nostra voglia di vincere. Giochiamo in casa, è importante fare punti. Possiamo farcela, con l’aiuto della nostra gente”.

