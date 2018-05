Serie A Cagliari, Lopez: «Salvezza? Ci dobbiamo credere»

CAGLIARI - Il Cagliari è nella zona rossa. Diego Lopez però difende Sau e compagni dopo la sconfitta contro la Roma: "Su chi facciamo la corsa? Su noi stessi - dice il tecnico a Sky Sport - non ci dimentichiamo che nella scorsa partita abbiamo giocato male e non deve accadere. Oggi è andata diversamente. Con un pizzico di fortuna si potevano conquistare punti. Davanti avevamo una grande squadra. Ci abbiamo creduto fino alla fine e abbiamo corso tantissimo. Il terzultimo posto però è la realtà. Di certo dovevamo arrivare meglio in questo finale. Ma la squadra sta bene fisicamente e mentalmente. L’ha dimostrato contro la Roma. In queste ultime partite affronteremo due avversari superiori a noi (Fiorentina e Atalanta). Ci dobbiamo credere. Oggi ci è mancato solamente il gol. Abbiamo avuto le occasioni per segnare. Siamo stati aggressivi, abbiamo provato a pressarli alti. Se fai una grande partita contro la Roma restano cose positive. L’errore di Farias? Era un momento importante, è stata sfortunato".

