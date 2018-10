Serie A Cagliari, Pavoletti sente aria di gol

CAGLIARI - Se non sono bastati i cinque gol realizzati fino ad ora (3 in campionato, 2 in coppa), per conquistare la maglia della Nazionale, a Leonardo Pavoletti non resta che provare a convincere il ct nelle prossime quattro partite che lo separano dal prossimo break per gli impegni della Nazionale. Ora potrebbe essere buona la terza per l'attaccante che, a dire del suo allenatore, è uno dei più forti centravanti italiani in circolazione. Mancini sembra voler rinunciare ad una vera prima punta e le sue scelte sul campo lo stanno dimostrando, ma questo non è un elemento sufficiente a far demordere la punta livornese. All'orizzonte ci sono quattro sfide impegnative, in trasferta contro Fiorentina, Juventus e Spal, con la sola gara contro il Chievo alla Sardegna Arena. Finora tutte le reti sono state siglate davanti al pubblico amico: ora Pavoletti è chiamato a cambiare passo anche in trasferta. Con la Fiorentina, a parte le emozioni che si vivranno sul campo nel ricordo di Davide Astori, per l'attaccante del Cagliari non può che essere una partita speciale visto che l'anno scorso proprio al Franchi nella penultima di campionato, fu lui a mettere una firma decisiva sulla salvezza rossoblù. Un gol gli fu sufficiente per sbancare Firenze il 13 maggio scorso e regalare alla sua squadra un successo fondamentale per la permenenza in A. Una giornata, quella in Toscana, da incorniciare per Pavoletti che proprio partendo da quelle soddisfazioni, proverà a concedere il bis con il secondo gol in carriera alla Fiorentina dopo quello pesantissimo della passata stagione.