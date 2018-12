Serie A Cagliari, Ionita e Klavan in gruppo. Pavoletti a parte

CAGLIARI - Seduta mattutina ad Asseminello per il Cagliari, in vista del prossimo impegno di campionato, contro la Lazio. Il programma ha previsto attivazione, seguita da esercitazioni di tecnica a coppie. Quindi, la parte tattica, con sviluppi offensivi e difensivi di squadra. Infine, corsa con conclusioni al volo e seduta individuale di tiri in porta. Si sono allenati con la squadra Artur Ionita e Ragnar Klavan. Lavoro personalizzato per Leonardo Pavoletti e Charalampos Lykogiannis. Per domani seduta mattutina, mentre alle 12.30 il tecnico Maran interverrà in conferenza stampa.