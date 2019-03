Serie A Cagliari, Maran: «Voglio rivedere con la Fiorentina l'atteggiamento avuto con l'Inter»

CAGLIARI - Voglioso di riscattare la sconfitta contro il Bologna della scorsa settimana, il Cagliari di Rolando Maran scenderà in campo molto aggguerrito contro la Fiorentina alla Sardegna Arena. Alla vigilia della sfida, il tecnico rossoblu Rolando Maran ha parlato in conferenza stampa: "Sono contento che si giochi subito, vogliamo riscattarci. Siamo riusciti spesso a far valere il fattore campo, speriamo accada anche domani". La sconfitta in terra d'Emilia deve essere messa alle spalle: "Dobbiamo mettere in campo uno standard di prestazioni più alto rispetto a Bologna". L'avversario sulla carta è superiore: "La Fiorentina è una squadra forte, ben organizzata grazie al suo mister. Soprattutto davanti ha un potenziale enorme. Come sempre, però, dobbiamo concentrarci su noi stessi. Ogni gara fa storia a sé ma l'atteggiamento messo in campo contro l'Inter voglio rivederlo domani". Maran conclude così: "Ci sono punti in palio ogni settimana, non avremo nessun condizionamento per via dell'imminente sosta o della situazione diffidati".

SEGUI LIVE CAGLIARI-FIORENTINA