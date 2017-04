Serie A Chievo, Maran: «Gira male. Siamo in difficoltà»

VERONA - Quinta sconfitta consecutiva per il Chievo Verona. Maran commenta così lo scivolone del Bentegodi contro il Torino: "Non stiamo attraversando un periodo positivo - spiega l'allenatore a Sky Sport - Putroppo gli infortuni non ci permettono di far rifiatare qualcuno. Ma anche nell'emergenza non ci gira bene: il secondo gol del Torino è nato da un tiro che è finito all'incrocio e il terzo è scaturito da una deviazione. E' un momento che ci gira tutto storto, siamo in difficoltà ma adesso dobbiamo rimboccarci le maniche e provare a fare meglio".

