Serie A Chievo, Maran sfida la Juventus: «Non abbiamo paura»

VERONA - "E' stata una settimana intensa come lavoro, per prepararci a una gara importante". Così il tecnico del Chievo, Maran si prepara al prossimo incontro di campionato contro i bianconeri: "Non dobbiamo temere la Juventus. Abbiamo lo stimolo per tentare l'impresa, ci vogliamo misurare e fare qualcosa di buono in un contesto complicato. Dovremo avere lo stesso approccio. Serve equilibrio, ma serve anche spregiudicatezza. Dovremo metterci coraggio, è vietato snaturarci. Manterremo la nostra identità".

VERSO LA JUVENTUS - "Abbiamo lavorato su alcuni accorgimenti tattici per affrontare la Juventus. Noi siamo pronti per questa sfida e curiosi di vedere di che pasta siamo fatti. Gli infortunati? Meggiorini è sempre a parte, mentre Hetemaj è rientrato. Tomovic? Può giocare sia a destra che al centro. Stepinski? E' generoso, deve crescere e capire meglio il calcio italiano, ma ha tanta voglia di imparare. Chi toglierei alla Juventus? Sono tutti forti, inutile toglierne solo uno. Buffon e Pellissier? Due esempi".

