Serie A Chievo, Di Carlo: «Contro l'Empoli dobbiamo osare»

VERONA - Il Chievo, ospite domani al Castellani dell'Empoli, non può concedersi di lasciare punti per strada: una vittoria in casa degli azzurri significherebbe poter sperare ancora nella salvezza. Domenico Di Carlo, tecnico dei gialloblu, predica calma in conferenza stampa: "Domani dobbiamo osare. Voglio vedere una squadra feroce. Tutti devono avere la stessa idea di pensiero per andare a Empoli e fare una grande partita da Chievo". Il tecnico di Cassino, interrogato su cosa causerebbe una sconfitta contro la squadra di Iachini, afferma: “Non cadiamo nel tranello di definire decisiva la partita di domani. È uno scontro diretto, ma voglio che testa e gambe girino a mille: ciò che conterà domani sarà questo". Chiusura sul mercato, che ha visto il Chievo grande protagonista nell'ultimo giorno: "Chi è arrivato dal mercato ha voglia di riscatto, sono tutti uomini" chiosa Di Carlo.

