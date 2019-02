Serie A Chievo, Di Carlo: «Abbiamo pagato le disattenzioni dei singoli»

EMPOLI - Dopo due sconfitte consecutive, il Chievo di Di Carlo torna a fare punti: il 2-2 casalingo contro l'Empoli non è da buttare, ma nemmeno così esaltante: "Venivamo da due sconfitte, quella di Firenze non molto meritata, questo pari ce lo prendiamo almeno per fermare le sconfitte, ma non ci consente di arrivare dove volevamo oggi - esordisce a Sky Sport il tecnico clivense Mimmo Di Carlo - La partita è stata fatta bene, paghiamo sempre le disattenzioni singole. Dobbiamo migliorare in questo, ma la squadra ha provato a vincerla anche sul 2-2, se uno tra Stepinski o Rigoni segna la vinciamo. Ci portiamo a casa un pareggio con grande determinazione, la squadra non molla di un centimetro e questo è un segnale importante". Senza dubbio i gialloblu possono accusare sè stessi per il primo gol subito: "Se il primo tempo finisce 2-0 parliamo di tutt'altra cosa, ma noi abbiamo fatto la nostra partita, non dovevamo prendere quel gol perché eravamo tutti schierati. È un nostro difetto, quando abbassiamo la tensione ci puniscono, ai ragazzi devo solo dire che dobbiamo continuare a lavorare".

SERVE PIU' ATTENZIONE - "Bisogna migliorare sotto l'aspetto dell'attenzione - continua Di Carlo - Non è facile lavorare quando sei ultimo, ormai con i ragazzi abbiamo intrapreso un percorso, non bisogna mettere negatività, lavorare su sé stessi. Questo ti fa perdere più energie, ma se andiamo a vedere i due gol presi sono due errori di singoli, questi gol vanno evitati. Proponiamo gioco, abbiamo Giaccherini che è un giocatore straordinario, punte che stanno bene. Dobbiamo soltanto avere più convinzione". Il tecnico non vuole ragionare a lunga scadenza: "Non si parla dell'anno prossimo, è un mercato in cui alcuni giocatori avevano dato tanto a questo club, l'ultima posizione non ha facilitato nessuno, le richieste sono state tante, abbiamo dovuto difenderci dagli altri. Nella gara contro la Fiorentina abbiamo pagato queste voci, oggi siamo ripartiti. Ci prendiamo questo pari cercando di mettere in campo le nostre qualità, i nuovi arrivati ci daranno una mano, ma l'importante era che arrivassero giocatori motivati e in cerca di riscatto".

EMPOLI-CHIEVO 2-2: NUMERI E STATISTICHE