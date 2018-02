Hagi attacca Corvino: «Peggio della dittatura in Romania»

ROMA - «Corvino? Peggio della dittatura in Romania». Parole di fuoco quelle rilasciate dall'ex stella Georghe Hagi all'indirizzo del ds viola Pantaleo Corvino, in merito alla vicenda legata al figlio Ianis. Il giovane calciatore ha lasciato la Fiorentina nella scorsa sessione di mercato per rientrare al Viitorul Costanza, la squadra di proprietà del padre. Una decisione che l'ex fuoriclasse del Brescia ha preso in malo modo: «Hanno mentito a me e a Ianis. Da quando è tornato ha avuto tre offerte, e un grande allenatore ha detto che Ianis può essere paragonato addirittura a Totti. A Firenze hanno multato Ianis per aver detto che era deluso di non giocare. Il direttore sportivo fa e disfa la Fiorentina: è peggio che in Romania, quando c’era la dittatura e giocavo nella Steaua. La Fiorentina ha un budget di 100 milioni ed è 11° con Pioli», ha detto Hagi senior. Si attendono repliche da Firenze.