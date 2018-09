MILANO - "È stata una bellissima partita, se non ci fosse stato l'arbitro. Lo avete visto tutti, è stata una direzione di gara insufficiente e a senso unico. Il migliore giocatore dell'Inter è stato Mazzoleni, il Var crea dei mostri". Il presidente della Fiorentina Mario Cognigni non usa giri di parole per commentare la prestazione dell'arbitro Mazzoleni nella sfida contro l'Inter. Nel mirino c'è soprattutto il rigore concesso ai nerazzurri per tocco di mano di Vitor Hugo.

Inter-Fiorentina, il tocco di Vitor Hugo sul cross di Candreva: rigore