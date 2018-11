Serie A Fiorentina, Pioli: «Non abbiamo mollato un centimetro»

BOLOGNA - Nonostante il pareggio 0-0 contro il Bologna, Stefano Pioli è soddisfatto della prestazione del Dall'Ara: "Abbiamo fatto di tutto per vincere, oggi non mi sta bene di sentir parlare di Fiorentina in crisi - afferma a Sky il tecnico viola - Dobbiamo migliorare in zona gol, ma abbiamo dato tutto. La vittoria arriverà, il campionato italiano è altamente competitivo". Pioli prosegue: "La squadra c'è, non perdiamo da cinque partite, anche se da sei non vinciamo. Oggi meritavamo di vincere, giocando così torneremo a conquistare i tre punti. Il non vincere crea qualche ansia in più, purtroppo in questo momento non riusciamo a sfruttare quello che di buono facciamo in partita. Soprattutto gli attaccanti hanno voglia di strafare, ma abbiamo fiducia in loro. Siamo stati tosti, non abbiamo mollato un centimetro. L'ambiente di Firenze è fantastico, ci stanno sostenenendo e abbiamo un obiettivo ben chiaro: migliorare il campionato dello scorso anno. Ma il percorso è lungo".

BOLOGNA-FIORENTINA 0-0: NUMERI E STATISTICHE