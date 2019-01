Serie A Fiorentina, Milenkovic: «Con il Chievo è importante vincere»

FIRENZE - "Tre partite in pochi giorni? La più importante è sempre la prossima". Così Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, a margine dell'evento organizzato dalla "Junior Tim Cup". "Prima di tutto ci sarà il Chievo, quindi prepariamo prima quella e poi penseremo alla Coppa Italia" ammette il serbo. "Sarà una partita importante e soprattutto difficile. Loro giocano bene nell'ultimo periodo, soprattutto in casa, ma dobbiamo pensare solo a noi stessi e prepare la gara nel miglior modo possibile, è troppo importante la vittoria. Muriel? È difficile da marcare, ha qualità, tecnica e un buon tiro, può sicuramente fare la differenza. Vlahovic? Siamo amici da quando giocavamo entrambi nel Partizan, lo aiuto per quello che posso. È un giocatore che può decidere le partite, deve continuare così - conclude-".