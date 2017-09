Serie A Genoa, Pandev verso il forfait contro la Lazio

GENOVA - Genoa al lavoro in vista del prossimo impegno di campionato, contro la Lazio. Il programma odierno ha previsto esercitazioni specifiche, in aggiunta a partitelle con campo di varie dimensioni e con numero di giocatori variabile: otto contro otto, dieci contro dieci. Per la giornata di domani, in programma una seduta a porte chiuse.

I SINGOLI - Prende corpo l'ipotesi di un forfait di Goran Pandev, il quale si è limitato a terapie mediche e fisiche a seguito di problemi muscolari. Nei prossimi giorni verranno effettuati accertamenti diagnostici. Nel finale di allenamento Spolli è stato vittima di un contrasto riportando una dolorosa contusione, ma la sua disponibilità al momento non sembra in discussione.

