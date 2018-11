Serie A Genoa, Juric: «Resettiamo tutto senza fare drammi»

MILANO - Brutta sconfitta per il Genoa contro l'Inter. Il tecnico rossoblu, Ivan Juric, commenta così il 5-0 subito a San Siro: “I perchè di questa sconfitta? Penso che non abbiamo avuto energia stasera per competere con l'Inter. Eravamo alla terza in partita in sei giorni e sia fisicamente che emotivamente eravamo molto giù. Mi dispiace perché siamo partiti bene - spiega l'allenatore del Genoa -, ma poi abbiamo regalato due gol clamorosi ad una squadra veramente forte. Cosa fare adesso? Resettiamo subito senza fare drammi, da quando sono arrivato vedo una squadra in crescita costante. Non eravamo pronti oggi per affrontare di nuovo una grande squadra. Cosa mi ha detto Preziosi? Niente di particolare, era consapevole della situazione e abbiamo analizzato con calma le cose per il futuro, sia positive che negative, sapevamo che non sarebbe stato facile contro l'Inter".

ESCLUSIONE - "Piatek fuori? Aveva bisogno di riposo, come anche altri. Certi ruoli sono un po' scoperti ed ho scelte obbligate, tipo non poter far riposare Lazovic. Anche Criscito era squalificato e pensavo che Piatek avesse bisogno di entrare dopo e non fare 95'. Non sta segnando? No, bisogna anche vedere chi si affronta specialmente fuori casa, che è diverso, le difficoltà aumentano e così anche per lui. È molto forte, lo è anche Kouamè, sono una bella coppia. Calendario? Continua ad essere terribile, ma sono convinto che la squadra sta imparando, sono giovani ed oggi eravamo stanchi. Sicuramente cresceremo”.